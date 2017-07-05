Karacabey'de, 'Leylek Festivali' için Hazırlıklar Tamamlandı

Karacabey'in 'marka' çalışmalarından biri olan ve her yıl hem ülkemiz, hem de dünya ölçeğinde çok sayıda katılımcının ilgiyle takip ettiği 'Uluslararası Leylek Festivali' başlıyor…

Karacabey Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlemeye hazırlandığı ve hem Türkiye, hem de dünya ölçeğinde katılımcılar tarafından büyük ilgi görmesi beklenen 'Uluslararası Leylek Festivali', bu hafta sonu (8-9 Temmuz) Karacabey'e bağlı Eskikarağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği'ne üye olarak, Türkiye'nin bu alanda uluslararası arenadaki tek temsilcisi olma başarısını gösteren Karacabey'de, 13'üncü Uluslararası Leylek Festivali'ne ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanırken, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamayla, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek olan etkinliklere, tüm Bursalıların davetli olduğunu duyurdu.

BİRBİRİNDEN FARKLI ETKİNLİKLER ZİYARETÇİLERİ BEKLİYOR

Cumartesi günü saat 13.00'de açılış ve protokol konuşmaları ile başlayacak olan festival etkinlikleri arasında; halk oyunları gösterileri, Türk Halk Müziği Konseri, Çalgıcı Mektebi Konseri, bisiklet ve tekne turları, çocuklar için çeşitli yarışmalar, sihirbaz gösterileri ve palyaçolar, DJ Ali Toprak'ın gün boyu performansı, yüz boyama etkinlikleri, şişme balon üzerindeki etkinlikler, fener alayı ve konserler ile ziyaretçiler için gölde tekne turları, Bursa bisikletçilerinin gösterileri gibi birbirinden farklı etkinlikler yer alıyor.

YÖRESEL LEZZETLER BEĞENİYE SUNULACAK

Festival ve konukları karşılama heyecanının şimdiden yaşandığı Eskikaraağaç Mahallesi'nin sakinleri de hazırladıkları ev yapımı tarhana, fırın ekmeği, salça, turşu, reçel, meyve ve benzeri ürünlerinin yanı sıra; sunacakları sımsıcak gözleme, börek ve çiğ börek gibi eşsiz lezzetlerle birlikte, tüm misafirlerini mahallelerinde ağırlamaktan gurur duyacaklarını söyledi.

Ayrıca kurulacak köylü pazarı ile köylülerin ürettiği ürünler de satışa sunulabilecek.

Ferda Anıl Yarkın, Leylek Festivalini Coşturacak

Karacabey Belediyesi, bu yıl Leylek Festivali kapsamında ünlü sanatçı Ferda Anıl Yarkın'ın 'Leylek Köyü'nde konser vereceğini duyurdu.

Ferda Anıl Yarkın konserinin, 8 Temmuz Cumartesi Akşamı Leylek Köyü konser alanında yapılacağı ifade edildi.

Bursa'dan Ücretsiz Araçlar

Öte yandan, Karacabey Belediyesi'nden yapılan duyuru kapsamında, Bursa'dan festivale katılmak isteyenler için BursaRay Üniversite İstasyonu önünden, saat başı ücretsiz araç kaldırılacağı bildirildi.

