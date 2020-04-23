KARABÜK Vefa grubu, 42'nci evlilik yıldönümlerini kutladı Vefa grubu, 42'nci evlilik yıldönümlerini kutladıKARABÜK'te, Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan İlyas Yıldırım (67) ve eşi Fatma Yıldırım'ın (66) 42'nci evlilik yıl dönümünü pasta ile kutladı.

Vefa grubu, 42'nci evlilik yıldönümlerini kutladı

KARABÜK'te, Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan İlyas Yıldırım (67) ve eşi Fatma Yıldırım'ın (66) 42'nci evlilik yıl dönümünü pasta ile kutladı.

Kanada'da yaşayan İlknur Yıldırım Ayhan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, anne ve babasının 42'nci evlilik yıl dönümleri olduğunu, onlara sürpriz yapmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, mumlarla süsledikleri pastayla İlyas ve Fatma Yıldırım ççiftinin Karabük 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı açan Yıldırım çifti karşısında ellerinde pasta olan ekipleri görünce şaşkınlık yaşadı. Görevliler, Yıldırım çiftinin 42'nci evlilik yıldönümlerini kutladı.

Birbirlerine ilk günkü aşk ile bağlı olduklarını ve yine dünyaya gelseler birbirleri ile evlenmek istediklerini belirten Yıldırım çiftinin mutluluğuna Kanada'da yaşayan kızları telefon ile görüntülü arayarak ortak oldu.

Kaynak: DHA