Karabük'te Dolandırıcılık İddiası

Karabük'te ev satın aldıklarını ancak evlerin teslim edilmediğini iddia eden bir grup, inşaat firması sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Önce inşaat firmasının bulunduğu iş merkezine gelen yaklaşık 100 kişilik grup adına konuşan Kamil Ceylan, inşaat firması sahiplerine ulaşamadıklarını, kenti terk ettiklerini iddia etti.

Yaklaşık 300 kişinin mağdur olduğunu belirten Ceylan, birçok dairenin tapusunun verilmediğini, bazı dairenin ise birden çok kişiye satıldığının ortaya çıktığını ileri sürdü.

Daha sonra Karabük Adliyesine gelen grup, firma sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.