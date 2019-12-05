Karabağlar standına yoğun ilgi

05.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:44

Karabağlar Belediyesi, 7 Aralık'ta sona erecek 13. Travel Turkey İzmir Fuarı'nda, İzmir Sokakları Özel Alanı'ndaki A Hol C 208 numaralı stantta konuklarını ağırlıyor.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanları da, fuar açılışın ardından Karabağlar Belediyesi standını ziyaret etti. Ayrıca çok sayıda İzmirli de ilk gün standa gelerek, Kavacık üzümüyle yapılan lokumları tatma olanağı buldu; Karabağlar Belediyesi projeleri hakkında bilgi aldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu fuara ilk kez katıldıklarını vurgulayarak, "Fuarın İzmir için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Karabağlar Belediyesi standımızda, ilçemiz ekonomisinin en önemli sektörü olan mobilyayla ilgili tanıtımları yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca Kavacık köyümüzün ünlü üzümünü de ziyaretçilere anlatıyoruz. Çok canlı bir fuar. Umarım kentimize ekonomik anlamda da önemli bir katkı sağlar. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler