Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa çevre yolu-Karacabey kavşakları 34-40. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Programa göre, otoyolun önce İzmir, daha sonra İstanbul istikametlerinde trafik işaretlemesi yapılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalat çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 5-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde (Polatlı şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivrihisar-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Malatya yolunun 3-4. kilometrelerinde tretuvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya