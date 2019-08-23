Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı arasında Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu'nun bağlantısını sağlayacak kavşak köprüsü kiriş montajı çalışması yapılacak. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde arasında Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yolundan sağlanacak.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebilecek.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı-Eskişehir Kavşağı 2-6. kilometrelerinden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep kesiminde (Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arası) genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 8-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gölbaşı istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 23-32. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Seydikemer-Korkuteli yolunun 3-51. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırşehir-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.