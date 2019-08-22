Kara yollarında durum
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Yassıören Kavşağı 29-40. kilometrelerinde asfalt çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun kuzey taşıma yolu trafiğe kapatıldı ve ulaşım güney taşıma yolundan devam ediyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Adana-Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer kesimden iki yönlü devam ediyor.
Giresun-Dereli yolunun 12-16, Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında 21.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebiliyor.