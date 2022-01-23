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Kara saplanan otobüsü jandarma kurtardı

Kara saplanan otobüsü jandarma kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kayarak yoldan çıkan ve kara saplanan yolcu otobüsünü jandarma ekipleri kurtardı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kayarak yoldan çıkan ve kara saplanan yolcu otobüsünü jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'ya gitmekte olan, plakası ve yolcu sayısı öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü Göksun ilçesi Kanlıkavak bölgesinde kara saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çekiciler yardımı ile otobüsü bulunduğu yerden kurtardı.

Kar yağışının etkisini azaltması ile otobüsün tekrar yoluna devam edeceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Haber

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