Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, Manisa'da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti
23.05.2020 01:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:48

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, Manisa'da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti. Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde oturan Semiha Dündar akşam saatlerinde evinde vefat etti. Annesinin vefat haberini alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti. Semiha Dündar'ın Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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