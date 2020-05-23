Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar'ın annesi vefat etti
KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, Manisa'da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti.
23.05.2020 01:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:48
KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın, Manisa'da yaşayan annesi Semiha Dündar hayatını kaybetti. Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde oturan Semiha Dündar akşam saatlerinde evinde vefat etti. Annesinin vefat haberini alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Manisa'ya gelerek taziyeleri kabul etti. Semiha Dündar'ın Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA