Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne?
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Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne?

Tüketicileri daha fazla harcamaya yönlendiren, internet sitelerinin çökmesine neden olan ve hatta izdiham olaylarının yaşandığı Kara Cuma gerçekte neye mal oluyor?

29.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:27
Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne?

Dünya çapında indirim günü olarak bilinen 'Kara Cuma', () alışveriş çılgınlığına neden olduğu gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oluyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemde ABD'de internet üzerinden yapılan alışveriş hacmi yaklaşık 6,2 milyar doları (36 milyar TL) buldu.


Ancak tüketicileri daha fazla harcamaya yönlendiren, internet sitelerinin çökmesine neden olan ve hatta izdiham olaylarının yaşandığı Kara Cuma gerçekte neye mal oluyor? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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