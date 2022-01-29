Kar yolları kapattı, hastalara paletli araçla ulaşıldı - Haberler
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Kar yolları kapattı, hastalara paletli araçla ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kar yolları kapattı, hastalara paletli araçla ulaşıldı

Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 hastaya ÇEDAŞ'ın paletli kar aracıyla ulaşıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 2 hastaya ÇEDAŞ'ın paletli kar aracıyla ulaşıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara sebep olurken 112 Acil Sağlık ekipleri de vakalara ulaşmakta güçlük çekiyor. İmranlı ilçesi Karapınar köyünde rahatsızlanan 2 hastaya giden sağlık ekipleri, kar nedeniyle yolda kaldı. Ambulansın ilerleyemediği sırada ise İl Özel İdaresi ekipleri ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (ÇEDAŞ) paletli kar aracı devreye girdi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu hastalara müdahale edildi. Paletli kar aracıyla ambulansa taşınan hastalar tedavi altına alındı. - SİVAS

Kar yolları kapattı, hastalara paletli araçla ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

112 Acil, Sivas, kar, 3. Sayfa, Haber

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