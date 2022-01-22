Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cip refüje çarparak ters döndü - Haberler
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Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cip refüje çarparak ters döndü

Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cip refüje çarparak ters döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Acılık semtinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cip yolun ortasında bulunan refüje çarparak ters döndü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Acılık semtinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cip yolun ortasında bulunan refüje çarparak ters döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Acılık semtinde meydana geldi. İddiaya göre, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolden çıkan 08 HC 400 plakalı Kia marka cip refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip ters döndü. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, cip çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cip refüje çarparak ters döndü

Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cip refüje çarparak ters döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Kaza, Kia, kar, 3. Sayfa, Haber

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