Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Karla kaplı yerler Karla kaplanan araçlar Vatandaşlardan Habip Fırat'n konuşması Kar küreyen vatandaş Vatandaşlardan Sadık Tunç'un konuşması ADIYAMAN - Adıyaman'da ekili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Karla kaplı yerler

Karla kaplanan araçlar

Vatandaşlardan Habip Fırat'n konuşması

Kar küreyen vatandaş

Vatandaşlardan Sadık Tunç'un konuşması ADIYAMAN - Adıyaman'da ekili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Sadık Tunç, Adıyaman, Fırat, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title