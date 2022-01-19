Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Karla kaplı yerler Karla kaplanan araçlar Vatandaşlardan Habip Fırat'n konuşması Kar küreyen vatandaş Vatandaşlardan Sadık Tunç'un konuşması ADIYAMAN - Adıyaman'da ekili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
FIRAT, MALATYA (AA) - Karla kaplı yerler
Karla kaplanan araçlar
Vatandaşlardan Habip Fırat'n konuşması
Kar küreyen vatandaş
Vatandaşlardan Sadık Tunç'un konuşması ADIYAMAN - Adıyaman'da ekili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi.