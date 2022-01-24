Büyükçekmece Güzelce sahil yolunda kar yağışı nedeniyle trafik durdu - Haberler
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Büyükçekmece Güzelce sahil yolunda kar yağışı nedeniyle trafik durdu

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağarken, kimi ilçelerde ise yağmur etkili oluyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar topu oynarken, bazıları da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir'de sulu kar yağırken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu ve Sarıyer'de ise yağmur etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Üsküdar Çamlıca ve diğer yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur gözleniyor.

Büyükçekmece Güzelce sahil yolunda kar yağışı nedeniyle trafik durdu

Büyükçekmece Güzelce sahil yolunda kar yağışı nedeniyle trafik durdu

Büyükçekmece Güzelce sahil yolunda kar yağışı nedeniyle trafik durdu

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

Büyükçekmece, Beylikdüzü, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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