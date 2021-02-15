Kar nedeniyle yere düşen motosikletliye otomobilin çarpmaktan kurtulduğu anlar kamerada

BÜYÜKÇEKMECE'de kar nedeniyle devrilen motosikletliye, yolda ilerleyen bir otomobilin çarpmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kumburgaz İstanbul istikametinde saat 10.15 sıralarında, motosiklet sürücüsüyle birlikte kar nedeniyle yola devrildi. Bu sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü, son anda bir hamle yaparak motosikletliye çarpmaktan kurtuldu. Tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen otomobilin sürücüsü son anda fark ettiği motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırıp, yavaşlayarak durdu. O anlar otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yerden kalkmaya çalışan motosikletli ve direksiyon kırarak yavaşlayan otomobilin çarpmaktan kurtulduğu anlar görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı