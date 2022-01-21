Kar manzarası çekmek isterken kaza anını çektiler - Haberler
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Kar manzarası çekmek isterken kaza anını çektiler

Kar manzarası çekmek isterken kaza anını çektiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücünün refüje çarptığı anlar, bu sırada kar manzarası çekmek isteyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücünün refüje çarptığı anlar, bu sırada kar manzarası çekmek isteyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla refüje çarpıp savruldu. O anlar, arkadan gelen bir aracın içinde kar manzarası çekmek isteyen bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Yaşanan kaza araçta maddi hasara yol açarken, yetkililer oluşacak buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kar manzarası çekmek isterken kaza anını çektiler

Kar manzarası çekmek isterken kaza anını çektiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Elazığ, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

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