Kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden - Haberler
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Kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden

Kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Ayvaz, yaşamını yitirdi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - SAKARYA'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Ayvaz, yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ayvaz yönetimindeki 06 CLE 420 plakalı otomobil, önünde giden otoyol işletmesine ait Ö.K. yönetimindeki 49 AAG 888 plakalı kar küreme aracına arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekibi otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Ayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden

Kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden

Kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

Mehmet Ayvaz, TEM Otoyolu, Marmara, kar, Güncel, Haber

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