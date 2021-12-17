Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 Filmi
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Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2, Kaptan Pengu önderliğindeki grubun iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı, kuraklık, doğal bitki örtüsünde olan kayıp, okyanus ve denizlerdeki yaşamı tehdit eden kirlilik gibi büyük sorunlara değinmesini odağına alıyor.
İnci Koyu’nda sürekli çöp toplamak zorunda kalan Maki, yardım isteğini akla gelmeyecek bir yöntemle yapar: Müzik Festivali organize ederek! Bu festivale katılmak için yola çıkan kahramanlarımızın başına gelen çeşitli maceralar, festival süresince de devam eder. Sonunda unutulmaz bir müzik grubu kuran kahramanlarımız tüm sorunları çözecek bir planı da uygulamaya koyarlar.
Yönetmen: Nurullah Yenihan, Pelin Tuğçe Şen
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
Yapımcı Firma: Siyah Martı
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 28.01.2022
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