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'Kapkaç' yöntemiyle telefon çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Kapkaç' yöntemiyle telefon çalan şahıs yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 'kapkaç' yöntemiyle telefon çalan şahıs yakalandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 'kapkaç' yöntemiyle telefon çalan şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde bir vatandaşın cep telefonunun kapkaç yöntemi ile çalınması olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan titiz çalışmalar ve ayrıntılı kamera incelemeleri neticesinde olayın şüphelisi şahıs tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen çalıntı cep telefonu sahibine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Haberler

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