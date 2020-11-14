Eski sevgilisinin evini kundaklayan satırlı saldırganın "O evi yakacağım" sözleri çileden çıkardı

İstanbul'da eski sevgilisinin kapısına satır ve bir şişe yanıcı maddeyle gelen saldırgan, korku dolu anlar yaşattı. Çaldığı kapının açılmaması üzerine getirdiği benzinle eski sevgilisinin evini kundaklayan adama ekipler müdahale etti. Çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, gözaltına alınan saldırgan "O evi yakacağım" diyerek tehditler savurdu.

Dün gece saatlerinde Fatih Gül Cami Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, madde bağımlısı bir şahıs, ayrıldığı eski sevgilisinin evinin önüne gelerek bağırmaya başladı.

ÇEVREYE SATIRLA ZARAR VERDİ

Kapıyı çalan eski sevgili, karşılık bulamayınca yanında getirdiği yanıcı madde ve gazete parçalarıyla evi tutuşturmaya çalıştı. Bu sırada yanında getirdiği satır ile çevreye de zarar veren şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki komşular durumu görüp, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdiler.

KORKUYLA EVDEN KAÇMIŞ

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi. Binanın giriş kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, yaşadığı korkuyla binanın giriş kapısını kilitleyip, arka çıkış kapısından kaçtığı öğrenildi.

Olay yerinden uzaklaşan kundakçı eski sevgili D.G. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"O EVİ YAKACAĞIM"

Gözaltına alınan şüpheli, polis aracına binerken ise tehditlerini sürdürdü. Polis ekiplerine de hakaret eden D.G, "En son hesabı ben soracağım. O evi yakacağım" diye tehditler savurdu. Üst araması sırasında şahsın üzerinden, satır, bir şişe yanıcı madde ve bir miktar gazete kağıdı çıktı. Yapılan işlemlerin ardından D.G. Balat Karakolu'na götürüldü.

SÜREKLİ GELİYORMUŞ

Yaşananlar sonrası büyük panik yaşayan mahalleli ise, "Sürekli bu durum yaşanıyor. Madde bağımlısı genç gelip olay çıkartıyor. Bugün de evi yakmak istedi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ