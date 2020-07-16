Kapitülasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla kapitülasyon mu, kapütülasyon mu? Kapitülasyon ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "kapitülasyon". Peki, kapitülasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre kapütülasyon mu, kapitülasyon mu yazılır?
16.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:02
Kapitülasyon kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, kapitülasyon TDK'ya göre nasıl yazılır? Kapitülasyon nasıl yazılır? Kapitülasyon mu, kapitülasyon mu? TDK'ya göre kapitülasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE KAPİTÜLASYON NASIL YAZILIR?
Kapütülasyon: Yanlış
Kapitülasyon: Doğru
TDK'YA GÖRE KAPİTÜLASYON NE DEMEK?
kapitülasyon
isim, hukuk, (l ince okunur), Fransızca capitulation
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları:
Yurdumuz, geçen yüzyıllarda kapitülasyonlardan çok zarar görmüştür.