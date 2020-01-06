Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı
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Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı

Edirne'de, iki tırın çarpışması sonucu Kapıkule-İstanbul kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

06.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:42
Kapıkule-İstanbul kara yolunda tır kazası nedeniyle 3 saat ulaşım sağlanamadı

'de, iki tırın çarpışması sonucu Kapıkule-İstanbul kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, E- 80 Otoyolu'nda Kapıkule'den İstanbul istikametine giden idaresindeki 31 ATT 38 plakalı tır, aynı yöne giden Karadağ uyruklu Ferid Nurkoviç'in kullandığı RO BB 153 plakalı tıra arkadan çarptı.

Savrulan tırlar nedeniyle yol İstanbul istikametinde trafiğe kapandı. Polis, kaza yerinde önlem aldı, Kapıkule'den gelen trafik akışı şehir merkezi üzerinden İstanbul'a yönlendirildi.

Tırlar, vinç yardımıyla kenara alındı. Zemine dökülen mazotun temizlenmesiyle yaklaşık 3 saat kapalı kalan kara yolu ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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