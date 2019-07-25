Kapıkaya Fest geleneksel kamp ateşi yakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları Festivali'nin kamp ateşi yakıldı.

Kamp alanına gelen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festival boyunca yanacak kamp ateşini yaktı. Burada düzenlenen törende konuşan Kılıç, "Bafra Kapıkaya Fest geçen sene olduğu gibi bu sene de çok yoğun bir katılım ile başladı. Türkiye'nin ilk ve tek 'sıfır atık' temalı festivalini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kılıç, festivale yurt dışından da sporcuların katıldığını belirterek, "Etkileyici manzarada, yamaç paraşütü ve tandem atlayışları festival boyunca su sporları, doğada bisiklet turu, foto safari, dağcılık, doğa yürüyüşü, ATV safari, motokros etkinlikleri düzenlenecek. Bu sene yeni başlayan dev salıncak ve zipline ile katılımcılar eğlenirken geleneksel ve yöresel yemekleri de tatma şansı elde edilecek. Bafra Belediyesi olarak bu festivale hazır olduğumuzu gösterdik. Yakılan kamp ateşi Kapıkaya Fest'in yıllarca süreceğinin göstergesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından progrma çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: AA