Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı Kayseri'de bir binada kapıcılık yapan şahısta ve bir hafta önce İstanbul'dan gelen babasında koronavirüs çıktı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla 32 ailenin yaşadığı apartman karantinaya alındı.

Kayseri'de kapıcılık yapan Feramuz A. (31) ve 1 hafta önce İstanbul'dan yanına gelen babası Suat A'nın (67) koronavirüs testi pozitif çıktı. Polis ekipleri 8 katlı ve 32 ailenin yaşadığı binayı karantinaya aldı.

YÜKSEK ATEŞ VE ÖKSÜRÜK BAŞLADI

Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356. Sokak'ta bulunan Karepark Apartmanı'nda kapıcı olarak çalışan Feramuz A. ile bir hafta önce İstanbul'dan gelen babası Suat A. dün yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

32 AİLENİN YAŞADIĞI BİNA MÜHÜLENDİ

Bunun üzerine 32 ailenin yaşadığı apartman dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. Feramuz A'nın görevli olması nedeniyle binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle 8 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından kapatılarak mühürlendi. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Binada oturanların 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi. Bina sakinlerinden Ömer Bayram, evinin penceresine çıkarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Binada yaşayan bir kardeşimize hastalık bulaşmış. Allah acil şifalar versin. Şu anda karantinaya alındık. Çok sıkıcı bir durum. Evin içinde bulunuyoruz. Bekçi ve polis kardeşlerimiz sağ olsun bizlere yardımcı oluyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyorlar. 14 gün karantina altında kalacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Binaya şu an kimse girip, çıkamıyor." dedi.

Kaynak: DHA