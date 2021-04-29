Kapaklı Belediyesi TSD'ye tekerlekli sandalye bağışladı
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Kapaklı Belediyesi TSD'ye tekerlekli sandalye bağışladı

Kapaklı Belediyesi TSD'ye tekerlekli sandalye bağışladı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kapaklı Şubesi'ne tekerlekli sandalye bağışladı.

Kapaklı Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kapaklı Şubesi'ne tekerlekli sandalye bağışladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, TSD Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan'ı ziyaret etti.

Ziyarette engellilere yönelik projeleri anlatan Çetin, derneğe 7 adet manuel tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Bu yıl Engelliler Haftası'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan "tam kapanma" dönemine denk geldiğini anlatan Çetin, "Biz de bugün erkenden sizleri ziyaret etmek istedik. Şimdiden haftanız kutlu olsun, belediye olarak ihtiyacınız olan 7 adet tekerlekli sandalyeyi de bu vesile ile teslim etmiş olduk." dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şube Başkanı Hayati Çakan da, ziyaretleri ve desteklerinden dolayı Çetin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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