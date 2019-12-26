Kapadokya Üniversitesi Rektörü Karasar 'Yeniden Asya Çalıştayı'nda Konuştu
Haberler » Güncel » Kapadokya Üniversitesi Rektörü Karasar 'Yeniden Asya Çalıştayı'nda Konuştu - Haber

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Karasar 'Yeniden Asya Çalıştayı'nda Konuştu

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ankara'da düzenlenen "Yeniden Asya Çalıştayı'nda konuştu.

26.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:23
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Karasar 'Yeniden Asya Çalıştayı'nda Konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nun katılımı ile 'da düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaparken, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. da "Yeniden Girişimi Bağlamında Türkiye ve Orta Asya: Güvenlik, Ticaret ve Kimlik" başlıklı ikinci oturumda konuştu.

Türkiye'nin yeni Asya politikaları üzerine analizlerde bulunan Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Türkistan coğrafyasının ve Türk Konseyinin bu politikaların merkezinde bulunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler