Kanunsuz Topraklar'ın yıldızı Esra Bilgiç'in eski eşi bakın kim çıktı
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Kanunsuz Topraklar'ın yıldızı Esra Bilgiç'in eski eşi bakın kim çıktı

Kanunsuz Topraklar'ın yıldızı Esra Bilgiç'in eski eşi bakın kim çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeni sezonda 'Kanunsuz Topraklar' dizisinde rol alacak olan oyuncu Esra Bilgiç'in özel hayatı oldukça merak ediliyor. Şu sıralar hayatında kimse olmayan Bilgiç'in eski eşi oldukça tanıdık çıktı. İşte detaylar...

Son olarak Ramo dizisinde rol alan Esra Bilgiç, yeni sezonuda Kanunsuz Topraklar adlı dizide yer alacak. Bilgiç'e dizide Uğur Güneş eşlik edecek.

Güzel oyuncunun özel hayatı sosyal medyada merak konusu oldu.

"HAYATINDA KİMSE YOK"

Şu sıralar hayatında kimse olmayan Bilgiç'in evlenip boşandığı eşi tanıdık çıktı.

SADECE 2 YIL EVLİ KALDILAR

Esra Bilgiç, 2017 yılında hayatını Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile birleştirmişti. Bilgiç ve Töre sürpriz bir kararla 2019 yılında boşanmıştı. Bilgiç'in evlenip boşandığını ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadılar.

İkilinin birbirilerinden nafaka tazminat talepleri ile mal rejimine dayalı hiçbir talepleri olmamıştı. Töre ve Bilgiç el sıkışarak dostça adliyeden ayrılmıştı.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Güzel oyuncu, Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle hayran kitlesini genişletti.

Kanunsuz Topraklar'ın yıldızı Esra Bilgiç'in eski eşi bakın kim çıktı
Kanunsuz Topraklar'ın yıldızı Esra Bilgiç'in eski eşi bakın kim çıktı
Kanunsuz Topraklar'ın yıldızı Esra Bilgiç'in eski eşi bakın kim çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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