Kanunsuz Topraklar'ın yıldızı Esra Bilgiç'in eski eşi bakın kim çıktı

Yeni sezonda 'Kanunsuz Topraklar' dizisinde rol alacak olan oyuncu Esra Bilgiç'in özel hayatı oldukça merak ediliyor. Şu sıralar hayatında kimse olmayan Bilgiç'in eski eşi oldukça tanıdık çıktı. İşte detaylar...