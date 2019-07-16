Denizde kanosu ters dönen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı

Trabzon'da balık avlamak için denize açılan Ferit Koç (57 ), dalgalar nedeniyle kanosunun ters dönmesi sonucu mahsur kaldı. Kanoya tutunarak, 2 saat dalgalarla boğuşan Koç, bölgeye yakın bir noktada oturan Sahil Güvenlik'te görevli Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri Komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik tarafından kurtarıldı.

Trabzon'da sabah erken saatlerde Beşirli sahiline balık tutmaya giden Ferit Koç, kanosunun alabora olması üzerine denize düştü.

İŞÇİLER FARK ETTİ

Denizde yaklaşık 2 saat kanosuna tutunarak kurtarılmayı bekleyen Koç'u, sahilde dolgu çalışması yapan işçiler fark ederek polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, işçilerle denizde mahsur kalan Koç'u sahil kenarından yönlendirmeye çalıştı. Sahil güvenlikte görevli Dalış TİM Komutanı Abdullah Yeltirik, suya atlayarak Koç'u kanoyla kıyıya çıkmayı başardı. Gazetecilerin "Geçmiş olsun" temennilerine "Sağ ol" diye cevap veren Koç,yaklaşık 4 saat önce balık tutmak için denize açıldığını söyledi.

ISLAK OLDUĞU İÇİN AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİ

Sağlık görevlilerinin müdahale etmesi için ambulansa götürülen Koç, "Hiç oraları ıslatmayalım" diyerek araca binmek istemedi. Ancak ekiplerin ısrarı üzerine ambulansa binen Koç'a burada ilk müdahale yapıldı.

İyi olduğu öğrenilen Koç, kendisini kurtarmak için gelen ekiplere teşekkür etti. Koç, daha sonra kanosunu kıyıya çekip malzemelerini topladı.

Kaynak: AA