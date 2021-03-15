Kanki Orçun kimdir? Kanki Orçun sağlık durumu ne?

1990'lı yıllarda Kankigiller adıyla televizyon programı yapan Erman Orçun Yılmaz, bugün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Pendik'te özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın duran kalbi, kalp masajı ile çalıştırılarak yeniden hayata döndürüldü. Kanki Orçun kimdir? Kanki Orçun sağlık durumu ne?

KANKİ ORÇUN KİMDİR?

Erman Orçun Yılmaz 1990'lı yıllarda Kankigiller adıyla televizyon programı yaptı ve Kanki Orçun adı ile tanınıyor.

KANKİ ORÇUN SAĞLIK DURUMU NE?

Yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenilen Erman Orçun Yılmaz'ın aynı zamanda şeker ve böbrek hastası da olduğu bilgisine ulaşıldı. Haftada 3 kez diyalize giren Yılmaz'ın durumu kritik..