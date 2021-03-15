Kanki Orçun kimdir? Kanki Orçun sağlık durumu ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kanki Orçun kimdir? Kanki Orçun sağlık durumu ne?

15.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:05
Kanki Orçun kimdir? Kanki Orçun sağlık durumu ne?

Yıllar önce Kankigiller adıyla televizyon programı yapan Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Peki, Kanki Orçun kimdir?

1990'lı yıllarda Kankigiller adıyla televizyon programı yapan Erman Orçun Yılmaz, bugün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Pendik'te özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın duran kalbi, kalp masajı ile çalıştırılarak yeniden hayata döndürüldü. Kanki Orçun kimdir? Kanki Orçun sağlık durumu ne?

KANKİ ORÇUN KİMDİR?

Erman Orçun Yılmaz 1990'lı yıllarda Kankigiller adıyla televizyon programı yaptı ve Kanki Orçun adı ile tanınıyor.

KANKİ ORÇUN SAĞLIK DURUMU NE?

Yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenilen Erman Orçun Yılmaz'ın aynı zamanda şeker ve böbrek hastası da olduğu bilgisine ulaşıldı. Haftada 3 kez diyalize giren Yılmaz'ın durumu kritik..

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Nükhet Duru Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kanki Orçun kimdir? Kanki Orçun sağlık durumu ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 00:07:27. #1.14#
title