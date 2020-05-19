Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi ve yapılışı
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Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi ve yapılışı

Kandil günlerinin vazgeçilmez geleneksel lezzeti kandil simidi nasıl yapılır? Osmanlı'dan bu yana var olan kandil simidi, o dönemlerde ihtiyaç sahipleri için yapılırdı. Susamlı ve susamsız olmak üzere iki çeşidi vardır. Kandil simidi malzemeleri ve yapılışı haberimizde.

Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifi ve yapılışı
19.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:41

Simitten daha küçük ve gevrek olan kandil simitleri, zamanla her kandil günü gelenek olarak dağıtılmaya başlamıştır. Aynı zamanda çayların yanında da hafif ve lezzetli yiyecekler olarak sıklıkla tercih ediliyor. Kendine has kokusunu ise içerisindeki mahlepten alır. İşte leziz kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ MALZEMLERİ

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında tutulması lezzet açısından önemlidir. Ayrıca simitlerin büyüklükleri adet sayısında da değişikliğe neden olacaktır.

1 adet yumurta sarısı

100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı mahlep

5 yemek kaşığı yağı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı

Üzeri için:

1 adet yumurta akı

4 yemek kaşığı susam

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

* Yumurta sarısı, yoğurt, yağ ve oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı derin bir karıştırma kabına alınır.

* Üzüm sirkesi, tuz ve toz şeker eklenir ardından bir kaşık yardımıyla tüm malzeme karıştırılır.

* Un azar azar eklenir, üzerine kabartma tozu ve simitlere aroma verecek mahlebi ilave edilir.

* Tüm malzemeler kıvamını bulacak şekilde yoğurulur. Hamur küçük bezeler haline getirilir. Düz ve hamur açılacak yağlanmış bir yerde hamurlar rulo şeklinde açılır, uç kısımları birleştirilerek halka şekli verilir.

* Bezelerin tamamı bu yöntemle yapıldıktan sonra hepsi çırpılmış yumurta akına sonrasında da susama batırılarak fırın tepsisine dizilir.

* Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın, üzeri kızarana kadar pişmesi için sürülür.

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