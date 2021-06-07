Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

İstanbul Sultangazi'de yaklaşık 13 gün önce kanalizasyon kuyusuna düşen ördek kurtarılmayı bekliyor.

Merkez Habibler Mahallesi'nde ikamet eden Selfinaz Taşdemir'in iki ördeğinden biri, yaklaşık 13 gün önce mahallenin kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kaldı.

"MÜDAHALE ETTİLER AMA ÇIKARAMADILAR"

Kanalizasyon çukurunda sıkıştığı düşünülen ördeğin kurtarılması için itfaiye ve İSKİ ekiplerinden yardım isteyen Taşdemir, diğer ördeğinin de kanalizasyona düşmemesi için ayağını iple ağaca bağladı. Taşdemir, "13 gün oldu. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldi. Müdahale ettiler ama çıkaramadılar. İSKİ'nin müdahale etmesi gerektiğini söyleyip gittiler. İSKİ'yi aradık. Oradan gelen ekipler de kendi sorumluluk alanında olmadığını söyleyip gittiler" dedi.

"HAYVAN ACI ÇEKİYOR"

Ördeğin 13 gündür orada olduğunu ve sadece su içerek hayatta kalmaya çalıştığını ifade eden Taşdemir, "13 gündür orada mahsur kalmış. Bir şey yiyemiyor. 13 gündür su ile yaşıyor. Ben kurtarılmasını bekliyorum. Çünkü hayvan acı çekiyor. Ölseydi ya da kaybolsaydı gam yemezdim. O da bir can. Arkadaşı dışarıda acı çekiyor, o içeride acı çekiyor. Bende o zaman üzülüyorum. Diğer ördeği kaçmasın diye bağladık. Kuyunun başına bağladık. Belki sesini duyar gelir diye" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı