Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sultangazi'de yaklaşık 13 gün önce kanalizasyon kuyusuna düşen ördek kurtarılmayı bekliyor.

Merkez Habibler Mahallesi'nde ikamet eden Selfinaz Taşdemir'in iki ördeğinden biri, yaklaşık 13 gün önce mahallenin kanalizasyon kuyusuna düşerek mahsur kaldı.

"MÜDAHALE ETTİLER AMA ÇIKARAMADILAR"

Kanalizasyon çukurunda sıkıştığı düşünülen ördeğin kurtarılması için itfaiye ve İSKİ ekiplerinden yardım isteyen Taşdemir, diğer ördeğinin de kanalizasyona düşmemesi için ayağını iple ağaca bağladı. Taşdemir, "13 gün oldu. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri geldi. Müdahale ettiler ama çıkaramadılar. İSKİ'nin müdahale etmesi gerektiğini söyleyip gittiler. İSKİ'yi aradık. Oradan gelen ekipler de kendi sorumluluk alanında olmadığını söyleyip gittiler" dedi.

Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

"HAYVAN ACI ÇEKİYOR"

Ördeğin 13 gündür orada olduğunu ve sadece su içerek hayatta kalmaya çalıştığını ifade eden Taşdemir, "13 gündür orada mahsur kalmış. Bir şey yiyemiyor. 13 gündür su ile yaşıyor. Ben kurtarılmasını bekliyorum. Çünkü hayvan acı çekiyor. Ölseydi ya da kaybolsaydı gam yemezdim. O da bir can. Arkadaşı dışarıda acı çekiyor, o içeride acı çekiyor. Bende o zaman üzülüyorum. Diğer ördeği kaçmasın diye bağladık. Kuyunun başına bağladık. Belki sesini duyar gelir diye" şeklinde konuştu.

Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Şevval Sam Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:36:16. #1.16#

title