Siyasi kutuplaşmanın sokağa yansıması! Röportaj esnasında tekmeler yumruklar havada uçuştu

Maltepe'de vatandaşlar "Çöplerimizi siz toplayın" diye İBB'yi aradı, işte aldıkları yanıt

Son dönemlerde siyasiler arasındaki Kanal İstanbul tartışması sokağın da gündeminde. Konuyla ilgili yapılan bir röportajda mikrofon uzatılan bir vatandaş, projenin hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. O esnada konuya başka bir vatandaşın müdahil olması ile ortalık karıştı.

İktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul tartışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onlara rağmen Kanal İstanbul'u da yapacağız. İnadına yapacağız" şeklindeki çıkışı sonrası yeniden tırmandı.

Durum böyle olunca siyasiler arasındaki bu atışma sokağın da gündemini belirliyor. Bir Youtube kanalı konuyla ilgili vatandaşların görüşlerini sormak için İstanbul Şişli'de sokağa indi. Röportaj esnasında mikrofon uzatılan bir vatandaş Kanal İstanbul'un Türkiye için yararlı olacağını savunurken, o sırada yayına başka bir vatandaş dahil oldu.

İkili arasındaki tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi ile ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.