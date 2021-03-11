Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı

Sessizce yaklaştı, belindeki kemeri çıkartıp saldırdı! Çocuklar ne olduğunu anlayamadı

Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var

Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşacak olan Camdaki Kız dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan iddialı yapımın tanıtım filmi, büyük beğeni topladı.

Uzun zamandır izleyici ile buluşması beklenen Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Camdaki Kız dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

DURU GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizinin tanıtım filmi, izleyenler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Burcu Biricik'in cam bir fanus içerisinde görüldüğü fragmanda, ünlü oyuncu duru güzelliği ve masumiyeti ile dikkat çekti.

NALAN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan iddialı yapımda Burcu Biricik, Nalan karakterine hayat verecek. Aşk hikayesini konu alan dizide, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil gibi isimler yer alıyor.