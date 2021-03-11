Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı
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Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı

11.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:22

Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşacak olan Camdaki Kız dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan iddialı yapımın tanıtım filmi, büyük beğeni topladı.

Uzun zamandır izleyici ile buluşması beklenen Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Camdaki Kız dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

DURU GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı dizinin tanıtım filmi, izleyenler tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Burcu Biricik'in cam bir fanus içerisinde görüldüğü fragmanda, ünlü oyuncu duru güzelliği ve masumiyeti ile dikkat çekti.

NALAN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan iddialı yapımda Burcu Biricik, Nalan karakterine hayat verecek. Aşk hikayesini konu alan dizide, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil gibi isimler yer alıyor.

Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı
Haber Yorumları (12)
MAŞALLAH...: gülseren budayıcıoğlunun kitapları artık hep dizi yapılıyor. Gerçek hayattan uyarlama olmaları sebebiyle diziler tuttu. Kırmızı Oda, Doğduğun ev kaderindir, masumlar apartmanı ve şimdide camdaki kız demek. Hazır kitaptan dizi yapmak daha kolay tabi beyin patlatmıyor artık senaristler. Gülseren hanımda bu durumdan gayet memnun ki hep onay veriyor belliki iyi gelir elde ediyor bu durumdan
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ÖYEL ÖYLE HE HE: tabi tabi he he
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MARİNA: Yine aşk hep aşk.! Başka birşey bilmiyorsunuz üretkenlik yok kapasite yok.yav bikerede bilim kurgu deneyin be bilimsel birşeyler yapın üretin insanlığa faydanız olsun...
Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır
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