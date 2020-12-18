Kanal D frekans bilgileri! Kanal D Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Kanal D canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Kanal D'nin frekans bilgileri nedir? Kanal D polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Kanal D canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Kanal D frekansı kaçtır? Kanal D frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

KANAL D FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 11977 MHz

Polarizasyon : Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

Modülasyon : DVB-S, QPSK

KANAL D CANLI İZLE

Kanal D kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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