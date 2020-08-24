Kanal D Ana Haber sunucusu kimdir? Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli? Merve Dinçkol hayatı ve biyografisi!
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Kanal D Ana Haber sunucusu kimdir? Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli? Merve Dinçkol hayatı ve biyografisi!

Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Kanal D Ana Haber sunucusu kaç yaşında, nereli? Merve Dinçkol hayatı ve biyografisi nedir? Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol kimdir?

Kanal D Ana Haber sunucusu kimdir? Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli? Merve Dinçkol hayatı ve biyografisi!
24.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:32

Sevilen TV programı Kanal D Ana Haber, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Kanal D Ana Haber hakkında, Kanal D Ana Haber sunucusu Kanal D Ana Haber kimdir? Kanal D Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol kaç yaşında, nereli? Merve Dinçkol hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

KANAL D ANA HABER SUNUCUSU 22 KİMDİR?

Meslek: Spiker

Doğum Tarihi: 06.02.1986

Doğum Yeri: İstanbul

Boyu: 1.71 m

Kilosu: 54 kg

Eğitimi: Lisans Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon Ve Sinema

1986 yılının Şubat ayında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelen ünlü sunucu Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitim döneminde iken ismi Lig Tv olan ve günümüzde Beinsport olarak çalışmalarını sürdüren kanalda staj yapmıştır. Ayrıca Merve Dinçkol, Başkent İletişim bünyesinde ise sunuculuk ve spikerlik dersleri alarak kendisini geliştirmiştir.

Eğitimi devam ederkenBaşkent İletişim'e yazılan güzel spiker buradasunuculuk ve spikerlik dersleri aldı. Merve Dinçkol'un profesyonel anlamda ilk iş tecrübesi Ulusal Kanal'da oldu. Burada önce arka planda çalışan güzel spiker muhabirlik ve editörlük görevleri yaparak meslek hayatına başladı. Dinçkol daha sonra bu kanalda gün içerisinde haberleri sunma görevini üstlendi.

Ulusal Kanal kariyerinin ardından Bugün TV'de görev yapmış, ardından Milliyet ile anlaşarak kariyerine Milliyet ile devam etmiştir. Milliyet'te Öykü Cengiz ile birlikte program hazırlayıp sunmuş daha sonra Kanal D'ye geçmiştir. Kanal D ekranlarında Kanal D Haber Hafta Sonu sunumunu gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürmektedir. Kanal D 'de daha önce Ahmet Hakan ardından Buket Aydın ve Gözde Atasoy gibi isimler haber kuşağında çalışmışlardır.

Ulusal Kanal ile yolları ayrılan spiker buradan sonra bir süre Bugün TV'de görev yaptı ve Milliyet ile anlaşarak buradan ayrıldı. Milliyet için Öykü Cengiz ile program hazırlayan başarılı spikerin son durağı Kanal D oldu. Kanal D'de Gözde Atasoy Kökçü'nün kanaldan ayrılması ile yerineMerve Dinçkol geçti.

Güzel isim balık burcudur, boyu 1.71 cm, kilosu ise 55'tir. Hangi takımı tutuyor sorusunun cevabı ise Beşiktaş 'tır. Bekar olan Merve Dinçkol 'un 2017 yılında Ata Demirer ile birlikteliği sık sık medya ve magazin dünyasında haber olarak yayınlanmıştır. Ancak günümüzde sevgilisi var mı? varsa kim? sorusunun cevabına henüz ulaşılamamıştır.

Merve Dinçkol Kanal D ekranlarında Kanal D Haber Hafta Sonu sunumuyla izleyenlerle buluşuyor.

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