Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle! Yemin son bölüm izle Youtube!

Kanal 7 ekranlarının yayınlanan ve 3 sezondur devam eden Yemin dizisi Reyhan'ın ölümünden sonra toparlanamayan Emir'in zorlu yaşam savaşı Yemin ile ekrandaki yerini alıyor. Kanal 7 Yemin 344. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 343. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin 344. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 343. bölüm full izle!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kanal 7 Yemin 344. bölüm fragmanı izle! Yemin dizisi 343. bölüm full izle! Kanal 7 Yemin ne zaman?

KANAL 7 YEMİN NE ZAMAN?

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta sonu 19:00'da Yemin ile Kanal 7'de. 344. bölümü ile Yemin 6 Haziran'da ekranlarda.

YEMİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ümit'in engelleme çabalarına rağmen Taci ile Feride, Emir'in kurduğu planı işletmeye başlarlar. Her şey istenildiği gibi gider ve Ümit'i atlatırlar. Feride ardık kurtulacaktır. Ümit Feride'yi elinden kaçırdığını anladı anda onu geri getirmek için son hamlesini oynar. Hapishanede Emir'in bıçaklanması için talimat veren Ümit, Feride'nin kaçmaktan vazgeçip geri dönmesi beklemekten başka yapacak bir şeyi yoktur. Haberi alan Feride kaçmaktan vazgeçer ve geri döner. Emir ise hayat mücadelesi vermektedir. Emir kurtulabilecek mi? Kemal eldeki son delilinden kaybolmasından sonra, Narin'in de etkisiyle artık tehlikeli olmaya başlayan bu işten vazgeçer ve Songül'ün peşini bırakır. Zor günler geçiren Kemal, taksicilik yaparak ailesi için para kazanmaya çalışır. Kocasının taksicilik yaptığını ve bunu kendinden sakladığını gören Narin çok üzülür. Kocası için bir şeyler yapmak isteyen Narin şimdi ne yapacak?

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