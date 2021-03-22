Kanal 7 Emanet canlı izle! Kanal 7 Emanet ne zaman? Emanet yeni bölüm izle!

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EMANET SON BÖLÜM ÖZETİ

Giriştikleri savaşın en büyük sebebi olan Yusuf'un bayılması, Yaman ve Seher'in bundan sonraki hayatlarını tahmin etmedikleri bir biçimde değiştirecektir.

EMANET NE ZAMAN?

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.