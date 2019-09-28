Kanadalı bir çiftin yağmur altında Kürtçe ezgilerle dans etmesi sosyal medyada gündem oldu

28.09.2019 19:21

Kanada'da bir çift Kürtçe ezgiler eşliğinde dans ettiği görüntülerinin paylaşılması üzerine sosyal medyada gündem oldular.

Görüntülerde çift hareketli bir müzik eşliğinde dans ediyor. Ortaya ise oldukça renkli görüntüler çıktı.

"DÜĞÜNÜMÜZ İÇİN MÜZİK ARAYIŞI İÇİNDEYDİK"

Sarah ve Matthew çifti "Önümüzdeki yaz düğünümüz olacak müzik arayışı içerisindeydik ve bu büyüleyici parçayla karşılaştık, böyle bir prova yapalım dedik" açıklamasında bulundu.

Kanadalı çiftin dans ettiği türkü Hanıme Hakkari yöresine ait. Rojhan Beken tarafından seslendiriliyor.

HALAYA BENZEYEN FİGÜRLER

Kanadalı çift görüntülerde halaya benzeyen figürler yapıyorlar.