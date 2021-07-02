Kanada'daki Kaptan Cook heykeli yerinden söküldü

James Cook'un heykelinden detaylar Kırmızıya boyanan heykelin tabanı Şehir merkezinden detay VICTORIA - Kanada'nın Victoria kentindeki İngiliz denizci ve kaşif Kaptan James Cook'un heykeli, bir grup tarafından yerinden sökülerek limana atıldı.