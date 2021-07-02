Kanada'daki Kaptan Cook heykeli yerinden söküldü
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Kanada'daki Kaptan Cook heykeli yerinden söküldü

Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş - Haberler | Güncel

James Cook'un heykelinden detaylar Kırmızıya boyanan heykelin tabanı Şehir merkezinden detay VICTORIA - Kanada'nın Victoria kentindeki İngiliz denizci ve kaşif Kaptan James Cook'un heykeli, bir grup tarafından yerinden sökülerek limana atıldı.

James Cook'un heykelinden detaylar

Kırmızıya boyanan heykelin tabanı

Şehir merkezinden detay

VICTORIA - Kanada'nın Victoria kentindeki İngiliz denizci ve kaşif Kaptan James Cook'un heykeli, bir grup tarafından yerinden sökülerek limana atıldı. Heykelin taban kısmı kırmızıya boyanırken, sökülmeden önce üzerinde durduğu platform ise plastik örtü ile kaplandı.

Kanada'daki Kaptan Cook heykeli yerinden söküldü
Kanada'daki Kaptan Cook heykeli yerinden söküldü
Kanada'daki Kaptan Cook heykeli yerinden söküldü
Kanada'daki Kaptan Cook heykeli yerinden söküldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş

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