Kanada'daki Kaptan Cook heykeli yerinden söküldü
James Cook'un heykelinden detaylar Kırmızıya boyanan heykelin tabanı Şehir merkezinden detay VICTORIA - Kanada'nın Victoria kentindeki İngiliz denizci ve kaşif Kaptan James Cook'un heykeli, bir grup tarafından yerinden sökülerek limana atıldı.
James Cook'un heykelinden detaylar
Kırmızıya boyanan heykelin tabanı
Şehir merkezinden detay
VICTORIA - Kanada'nın Victoria kentindeki İngiliz denizci ve kaşif Kaptan James Cook'un heykeli, bir grup tarafından yerinden sökülerek limana atıldı. Heykelin taban kısmı kırmızıya boyanırken, sökülmeden önce üzerinde durduğu platform ise plastik örtü ile kaplandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mert Alper Derviş