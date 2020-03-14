Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinadan halka seslendi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.
14.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:02
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.
Karantinada bulunduğu başkent Ottawa'daki başbakanlık konutunun bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Trudeau, eşinin durumu iyi olduğunu söyledi. Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendini karantinaya aldığını hatırlatan Kanada Başbakanı, 14 gün sürecek izolasyon boyunca evinden çalışacağını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com