Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinadan halka seslendi Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.



Karantinada bulunduğu başkent Ottawa'daki başbakanlık konutunun bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Trudeau, eşinin durumu iyi olduğunu söyledi. Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendini karantinaya aldığını hatırlatan Kanada Başbakanı, 14 gün sürecek izolasyon boyunca evinden çalışacağını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle