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Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinadan halka seslendi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.

14.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:02
Kanada Başbakanı Justin Trudeau karantinadan halka seslendi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası girdiği karantinadan halka seslendi.


Karantinada bulunduğu başkent Ottawa'daki başbakanlık konutunun bahçesinde basın toplantısı düzenleyen Trudeau, eşinin durumu iyi olduğunu söyledi. Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendini karantinaya aldığını hatırlatan Kanada Başbakanı, 14 gün sürecek izolasyon boyunca evinden çalışacağını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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