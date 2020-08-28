Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Adana'da bir grup genç tarafından tasmasız dolaştırılan pitbul cinsi iki köpek, sokak köpeğini parçaladı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kan donduran görüntüler Adana'dan geldi. Tasmasız gezdirilen pitbul cinsi köpeklerin sokak köpeğine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Adana'nın 100. Yıl Mahallesi'nde bir grup genç tarafından tasmasız dolaştırılan pitbul cinsi iki köpek, sokak köpeği parçalandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

MAHALLEDEKİ SOKAK KÖPEKLERİ PİTBUL SALDIRILARINDA TELEF OLDU

İddiaya göre, mahalledeki sokak köpekleri bu gençlerin neden olduğu pitbull saldırılarında ya telef oldu ya da yaralandı. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, pitbulların gençlerin elinden alınmasını ve sokak canlılarına sahip çıkılmasını istedi