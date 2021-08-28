Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
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Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı

Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Otoyolu'nda kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı.

Aydın Otoyolu'nda kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 CEK 93 plakalı otomobile, tünel girdikten sonra arkadan gelen 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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