Kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
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Kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

SİNOP'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü Cemil Ak, hayatını kaybetti.

Kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
22.05.2020 22:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:18

SİNOP'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü Cemil Ak, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sinop- Samsun yolu Korucuk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. S.K. yönetimindeki 06 JRY 30 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Cemil Ak'ın kullandığı 57 AP 985 plakalı otomobile çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Cemil Ak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ak'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü S.K. ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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