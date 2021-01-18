Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı
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Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı

18.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:29

Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü İsmail Akay'nın kontrolünden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı. Araç içinden kendi imkanlarıyla kurtulan Akay, "Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum "dedi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Caddesi Gülistan Köprülü Alt Geçit'te meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

BARİYERLERDE ASILI KALDI

Karşı şeride geçen kamyonet köprülü alt geçidin bariyerlerinde asılı kaldı. Yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla asılı olan kamyonetten çıkıp kurtuldu. Polis, alt geçidi ulaşıma kapattı.

Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı

"ÇOK ŞÜKÜR YARA ALMADAN KURTULDUM"

Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, "Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum." dedi.

Kar nedeniyle kayan kamyonet köprüde asılı kaldı, sürücü mucizevi bir kurtuluşa imza attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları (4)
VATANDAS: Anty-Standart Ulkemizin , Hirsiz-Muteahhit--Is Kabul Alan , Ihale Yolsuzluklarinin bir ornegi daha...Celik Halat veya daha guvenli bariyerler, hangi projelerde , Hangi uygulamalarda ? Cok Gecmis Olsun..
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DELİ OĞLAN...: SÜRÜCÜ MUCİZEVİ BİR KURTULUŞA İMZA ATMIŞŞŞŞMIŞŞ. . . BAK BAAAKKK. . . ADMİİİİİNNN YADA HABERCİ HER NE İSE ADIN!!!. . . ALLAH ın MUCİZESİYLE KURTULDU OLSA DAHA GÜZEL OLMAZ MIYDI !!???
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GURBETÇİ ARTVİNLİ: ALLAH korusun herkesi bol bol sadaka vermek lazım her zaman
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