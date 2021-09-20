Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Dursun Emre Dal (36) idaresindeki 60 ZY 267 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu havalimanı kavşağı yakınlarında Mehmet Sarı (54) yönetimindeki 53 ABP 689 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü ile otomobilde bulunan Sümeyye (35), Emin Hamza (6) ve Zeynep Neva Dal (8) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri