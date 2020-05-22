Kamyonet ile otomobil çarpıştı, kontrolden çıkıp bahçeye daldılar...Kaza anı kamerada
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı, kontrolden çıkıp bahçeye daldılar...Kaza anı kamerada

Kamyonet ile otomobil çarpıştı, kontrolden çıkıp bahçeye daldılar.

22.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:44

Kamyonet ile otomobil çarpıştı, kontrolden çıkıp bahçeye daldılar...Kaza anı kamerada

Kazada 2 kişi yaralandı

Olay yerine gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi de ihlal etti

ANTALYA - Antalya'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kaza yapan araçlar yol kenarındaki bahçeye girerek durabildi.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi 4027 sokaktan gelip 4023 sokak istikametine gitmekte olan Celal Köroğlu'nun kullandığı 07 LGC 28 plakalı otomobilin, Mimar Sinan Caddesinde Zeynel Şenol Köprüsü istikametine gitmekte olan Yusuf Çatal'ın kullandığı 07 YPK 08 plakalı kamyonetle kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Aşırı hızlı oldukları gözlenen araçlar, çarpışmanın şiddetiyle kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan bahçeye girdikten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Celal Köroğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Berkan Bulut yaralandı. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Diğer yandan kazayı öğrenen yakınların olay yerine geldiği ve sosyal mesafeyi ihlal ettiği, maskelerinin de olmadığı gözlemlendi.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı, kontrolden çıkıp bahçeye daldılar...Kaza anı kamerada

Kaynak: İHA

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