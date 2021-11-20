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Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 7 yaralı

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Bir son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Erciş-Adilcevaz karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Sancar (50) idaresindeki 72 AP 576 plakalı kamyonet ile aynı istikamete seyir halinde olan Murat Eşiyok (35) yönetimdeki 14 LF 968 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan kamyonet sürüklenerek asfaltta durdu. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hamile olan Sevgi Taş (19) Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Trafiğe kapanan yolda araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma ekipleri, araçların kaldırılmasıyla yolu tekrar trafiğe açtı.

(Murat Kalkan/İHA)

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 7 yaralı

Son dakika haber | Van'da trafik kazası: 7 yaralı

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