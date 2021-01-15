Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

15.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:19
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Her ikisi de Ankara yönüne giden Erol Ege Sezer yönetimindeki 17 KJ 663 plakalı kamyonet ile Yavuz Karaduman yönetimindeki 35 ACG 880 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç savrularak bariyerlere çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Yavuz Karaduman'ı çıkardı. Yaralanan iki aracın sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ

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