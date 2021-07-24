Kamyon şoförü baba çocukları için tırı sünnet arabası yaptı

Amasya'da kamyon şoförlüğü yapan yapan Muhammed Özcan, çocukları için tırı sünnet aracı olarak kullandı.

Amasya'da kamyon şoförlüğü yapan yapan Muhammed Özcan, çocukları için tırı sünnet aracı olarak kullandı.

Suluova ilçesinde yaşayan Özcan, çocuklarının sünnet düğünü için bir tırı süsleyerek sünnet aracına çevirdi.

Özcan, kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı araçlarla konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçerek düğün yapacağı alana ulaştı.

Özcan, 10 yıldır şoförlük yaptığını, çocuğunun sünnet düğününü de tırla yapmanın en büyük hayali olduğunu söyledi.

Özcan, "Herkes otomobille konvoy düzenliyor. Ben de değişiklik olsun diye tırı sünnet arabası yaptım. Darısı damatlıklarına inşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun