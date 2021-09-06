Kamyon kasasındaki esrarı 'Thor' buldu
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Kamyon kasasındaki esrarı 'Thor' buldu

Kamyon kasasındaki esrarı 'Thor' buldu
Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel

VAN'da durdurulan kamyonun kasasında çuvallar içerisinde 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

VAN'da durdurulan kamyonun kasasında çuvallar içerisinde 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada kasadaki çuvallar içinde 52 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan

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